Прохожие засняли оперативное задержание нарушителя на Тамбасова

Прохожие засняли оперативное задержание нарушителя на Тамбасова
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали предполагаемого нарушителя закона.

Инцидент случился вечером субботы, 8 мая, на улице Тамбасова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что сотрудник ДПС и еще один мужчина в форме повалили на землю неизвестного и надели наручники, после чего его увели.

Причины и подробности задержания гражданина остаются неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании лишенного прав водителя Volkswagen, который попытался уйти от погони.

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Прохожие засняли оперативное задержание нарушителя на Тамбасова
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