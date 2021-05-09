Прохожие засняли оперативное задержание нарушителя на Тамбасова

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали предполагаемого нарушителя закона.

Инцидент случился вечером субботы, 8 мая, на улице Тамбасова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что сотрудник ДПС и еще один мужчина в форме повалили на землю неизвестного и надели наручники, после чего его увели.

Причины и подробности задержания гражданина остаются неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании лишенного прав водителя Volkswagen, который попытался уйти от погони.