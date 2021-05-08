В Гидрометцентре рассказали о погоде в Европейской части России на День Победы

Рабочая неделя начнется солнечным днем. Фото: Рixabay
С самого утра специалисты подготовятся к тому, чтобы активно повлиять на погоду. Фото: Рixabay

В День Победы, 9 мая, жителей центральной части Европейской России ожидает потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на погодные условия будет оказываться активное воздействие в утреннее время. Специалисты будут готовы в случае необходимости повлиять на погоду во время парада.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнул, что днем 9 мая погода будет преимущественно без осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День Победы в Петербурге будет сухо и потеплеет до +13 градусов. В темное время суток пройдет небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков.

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