В Петербурге 10 мая потеплеет до плюс 19 градусов, но дожди останутся

В понедельник, 10 мая, в Северной столице ожидается потепление. Пройдет небольшой дождь. Также МЧС предупреждает о сильном ветре.

В ночное время суток столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне +17…+19 градусов.

Ветер юго-западного и южного направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.