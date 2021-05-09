В Петербурге 10 мая потеплеет до плюс 19 градусов, но дожди останутся

В Петербурге 10 мая потеплеет до плюс 19 градусов, но дожди останутся
Днем температура воздуха ожидается на уровне +17...+19 градусов. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В понедельник, 10 мая, в Северной столице ожидается потепление. Пройдет небольшой дождь. Также МЧС предупреждает о сильном ветре.

В ночное время суток столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне +17…+19 градусов.

Ветер юго-западного и южного направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.

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