Стрельба в Колорадо унесла жизни шести человек

В результате стрельбы на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) погибли шесть человек.

Инцидент произошел на стоянке домов на колесах ночью в воскресенье по местному времени. Стрельба произошла во время празднование дня рождения одного из впоследствии погибших. На вечеринке присутствовали члены семьи, друзья и дети.

По гостям стал стрелять молодой человек одной из погибших девушек, сообщает РИА «Новости». Сейчас проводится расследование, чтобы определить мотивы стрелявшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.