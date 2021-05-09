Стрельба в Колорадо унесла жизни шести человек

Стрельба в Колорадо унесла жизни шести человек
Произошла стрельба. Фото: pixabay

В результате стрельбы на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) погибли шесть человек.

Инцидент произошел на стоянке домов на колесах ночью в воскресенье по местному времени. Стрельба произошла во время празднование дня рождения одного из впоследствии погибших. На вечеринке присутствовали члены семьи, друзья и дети.

По гостям стал стрелять молодой человек одной из погибших девушек, сообщает РИА «Новости». Сейчас проводится расследование, чтобы определить мотивы стрелявшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

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