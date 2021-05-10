В Германии вступили в силу карантинные послабления для COVID-привитых и выздоровевших

В воскресенье, 9 мая, в Германии начал действовать ряд послаблений для тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом и имеет необходимое количество антител.

Теперь все привитым и здоровым позволяется встречаться друг с другом без ограничений, а также не показывать результаты ПЦР-теста при посещении общественных мест, сообщает Bild.

Масочный режим продолжает действовать.

По последним данным, в Германии с начала пандемии зафиксировано 3 530 887 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 3 172 880 пациентов. Число смертельных исходов достигло 84 796.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ФРГ проведет переговоры с Россией о возможной поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Еврокомиссия решила пока не начинать с Россией обсуждение поставок «Спутника V». С прошлого месяца вакцина на проверке в Европейском агентстве по лекарственным средствам.