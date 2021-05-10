Подозреваемый задержан: в центре Петербурга мужчина высунул из-за пазухи пистолет и велел отдать все деньги из кассы медучреждения

Оперативники Центрального района Петербурга сумели схватить разбойника, который напал накануне днем на медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В центре города, на улице Марата дома 78 случилось вооруженное ограбление.

На кадрах видеонаблюдения все происходит, как в фильме. Сначала сотрудница регистратуры что-то долго объясняет мужчине, последний внимательно ее случает, а затем резко ни с того ни с сего вытаскивает из-за пазухи пистолет и целится в работницу медучреждения.

Тогда женщина отбегает в сторону. Судя по кадрам, нападавший говорит ей вернуться и вытащить деньги из кассы. Сотрудница послушно выполняет требования преступника. Отдает 16 тыс. рублей, после чего мужчина скрывается с места происшествия.

В этот же день вечером полиция в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на улице Маршала Казакова дома 68 задержала подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 30-летний неработающий мужчина.

Злоумышленник задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге задержали мужчину, который назвался полицейским и взял с пенсионерки 120 тысяч для решения ДТП с участием ее сына.