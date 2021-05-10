В Ленобласти 76 человека подхватили ковид-19

В Ленинградской области зафиксировано еще 76 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, в понедельник 10 мая сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявлено 43 400 случаев заболевания. При этом выздоровели 40 681 пациент.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 724 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 896 человека. Третье место у Подмосковья — 649 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 76 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Северной столице тяжело болеют ковидом 24% пациентов.