Станция метро «Проспект Славы» частично закрыта

В Северной столице на данный момент нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в первый вестибюль «Проспекта Славы». Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Первый вестибюль станции «Проспект Славы» пятой линии Петербургского метрополитена, также известной как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка закрыта на вход с 11:56.

Сообщается, что вестибюль закрыли только на вход в связи с обнаружением бесхозного предмета.

Ранее gazeta.spb сообщала, что в Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских.