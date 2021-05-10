Станция метро «Проспект Славы» частично закрыта

Станция метро &#171;Проспект Славы&#187; частично закрыта
Из-за бесхозного предмета вестибюль "Проспекта Славы" закрыт. Фото: Baltphoto

В Северной столице на данный момент нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в первый вестибюль «Проспекта Славы». Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Первый вестибюль станции «Проспект Славы» пятой линии Петербургского метрополитена, также известной как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка закрыта на вход с 11:56.

Сообщается, что вестибюль закрыли только на вход в связи с обнаружением бесхозного предмета.

Ранее gazeta.spb сообщала, что в Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских.

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