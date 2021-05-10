Станция метро «Проспект Славы» открыли после нахождения там бесхозного предмета

Вестибюль станции метро «Проспект Славы» открыт. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

В 12:37 был открыт первый вестибюль «Проспекта Славы». Специалисты установили, что опасных предметов не обнаружено.

Ранее стало известно, что в Северной столице нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в первый вестибюль «Проспекта Славы».

Первый вестибюль станции «Проспект Славы» пятой линии Петербургского метрополитена, также известной как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка был закрыт на вход с 11:56.

Сообщалось, что вестибюль закрыли только на вход в связи с обнаружением бесхозного предмета.

Ранее gazeta.spb сообщала, что в Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских.