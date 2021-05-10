12 мая стартует выставка студентов-дизайнеров по рассказам людей войны

В Петербурге в Доме журналиста 12 мая открывается выставка-конкурс «Воспоминания о войне». Горожан и гостей Северной столицы 12 мая в полдень ждут на торжественное открытие выставки-конкурса творческих дизайн-проектов.

По адресу Невский проспект дом 70 петербургские студенты-дизайнеры проиллюстрировали рассказы о жизни людей в военное время в тылу, которые основаны на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны.

Известно, что выставка будет показана в виде графических информационных стендов. Каждый из них расскажет историю одного места, одной семьи и одной Победы.

Выставка-конкурс пройдет в рамках Международного медиапроекта «Победа 75: из семейного архива», организованного Российской национальной библиотекой и Городским студенческим пресс-центром.

Стоит заметить, что экспозиция пробудет в здании до 5 июня текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов отметил десять лучших работ в рамках акции «Мой герой», хотя конкурс еще не закончился.