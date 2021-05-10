Путин: около 21 млн россиян привились от коронавируса

Президент Владимир Путин также привился от коронавируса. Фото: скриншот трансляции

Президент Владимир Путин также привился от коронавируса. Фото: скриншот трансляции

Более 21 млн человек в России вакцинировались от коронавируса, результат по стране очень хороший. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. По словам главы государства, чтобы преодолеть пандемию COVID-19, россиянам необходимо активнее проводить тестирование и прививочную кампанию.

Путин подчеркнул в эфире телеканала «Россия 24», что хотя праздники заканчиваются, опасность коронавируса и необходимость сделать прививку не исчезают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 8 465 случаев заражения COVID.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 724 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 896 человека. Третье место у Подмосковья — 649 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 76 человека.