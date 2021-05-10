Жириновский призвал уничтожить COVID-лаборатории в США

Американцы распространяют коронавирус по всему миру, поэтому российские власти должны уничтожить лаборатории и медицинские центры. Такое заявление сделал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, в данной ситуации нужно действовать, полагаясь на силовые способы, и «разгромить лаборатории и центры, где они (американцы) готовят будущие микробы».

Жириновский отметил в эфире радио «Комсомольская правда», что Соединенные Штаты будут вести инфекционную войну.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский предложил навсегда закрыть курорты Турции и Египта для граждан России.