Жириновский призвал уничтожить COVID-лаборатории в США

Жириновский призвал уничтожить COVID-лаборатории в США
Владимир Жириновский. Фото: сайт Президента России

Американцы распространяют коронавирус по всему миру, поэтому российские власти должны уничтожить лаборатории и медицинские центры. Такое заявление сделал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, в данной ситуации нужно действовать, полагаясь на силовые способы, и «разгромить лаборатории и центры, где они (американцы) готовят будущие микробы».

Жириновский отметил в эфире радио «Комсомольская правда», что Соединенные Штаты будут вести инфекционную войну.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский предложил навсегда закрыть курорты Турции и Египта для граждан России.

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