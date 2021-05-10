В Москве нашли бездыханное тело заместителя прокурора из Петербурга

Признаков насилия на трупе не обнаружены.

В Москве найдено бездыханное тело заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на собственные источники.

Труп найден в квартире на улице Изумрудная. Его обнаружил в помещении хозяин недвижимости. Известно, что признаков насилия на трупе нет. Напоминаем, что раньше Сафаралиев работал помощников прокурора одного из районов Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Обводного канала достали труп молодой петербурженки. Уточняется, что на женщине были серые брюки, куртка и кроссовки.