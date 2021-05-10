В Дании осудили россиянина за «разглашение информации»

Гражданин России якобы передавал данные из университета разведке своей страны.

Суд города Ольборг в Дании признал виновным россиянина в «разглашении информации». Ему предстоит отсидеть в тюрьме три, об этом сегодня, 10 мая, пишет РИА Новости.

В суде постановили, что мужчина собирал информацию Технического университета Дании, а также нескольких компаний, а затем передавал ее российской разведке. Это происходило в том числе на платной основе. Россиянина собираются высылать из Дании, ему также запретили въезжать в королевство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд в Петербурге назначил условный срок мужчине за разглашение гостайны. Сотрудник геодезии рассказал информацию, которой не должен был делиться.