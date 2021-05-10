В Италии студентке сделали шесть прививок от коронавируса

В Италии студентке сделали шесть прививок от коронавируса
Врачи случайно ввели целую ампулу, вместо одной дозы. Фото: Pixabay

Девушке случайно ввели ампулу целиком – она рассчитана на шесть доз.

В Италии 23-летней студентке ввели сразу шесть доз вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате компании Pfizer/BioNTech. Об этом сегодня, 10 мая, пишет газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел 9 мая. Девушка пришла в госпиталь в городе Масса-Каррара, где получила целую ампулу, вместо одной дозы. Случившееся сразу заметили, началось наблюдение за пациенткой. После прививки у девушки наблюдалось ряд симптомов: головная боль, усталость и боль в руке. Пока непонятно, каковы последствия произошедшего. Некоторые врачи предполагают, что желаемого эффекта из-за этого добиться не выйдет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса в замке Дракулы. Медработники, работающие там, трудятся в накладных вампирских клыках.

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