В Красном Селе заметили горящие могилы

На кладбище горели две могилы. Фото: скриншот Вконтакте

На кладбище горели две могилы. Фото: скриншот Вконтакте

Спасатели уже ликвидировали возгорание. Непонятно, что стало причиной инцидента.

В Красном Селе 10 мая произошел пожар на кладбище. Там загорелись сразу две могилы, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетель отмечает, что на место приезжали спасатели, которые ликвидировали возгорание. У могилы были замечены двое: охранник и неизвестный мужчина.

«Дополнительно эти два товарища рассказали, что все злоумышленники якобы пойманы и находятся в отделе полиции»,

— пишет очевидец.

Пользователи предположили, что причиной пожара стали оставленные на могилах свечи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пестеля насмерть сбили человека на «зебре».