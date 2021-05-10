В Красном Селе заметили горящие могилы

Спасатели уже ликвидировали возгорание. Непонятно, что стало причиной инцидента.
В Красном Селе 10 мая произошел пожар на кладбище. Там загорелись сразу две могилы, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Свидетель отмечает, что на место приезжали спасатели, которые ликвидировали возгорание. У могилы были замечены двое: охранник и неизвестный мужчина.
«Дополнительно эти два товарища рассказали, что все злоумышленники якобы пойманы и находятся в отделе полиции»,
— пишет очевидец.
Пользователи предположили, что причиной пожара стали оставленные на могилах свечи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пестеля насмерть сбили человека на «зебре».