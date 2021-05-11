В Пушкине иномарка врезалась в школу и загорелась

В ночь на 11 мая в Пушкине легковой автомобиль въехал на территорию школы №500 и загорелся.

В Сети появилось видео с места происшествия.

«На Госпитальной улице 24, в школу №500 влетел парень на тёмном автомобиле, вроде Хонда, машина загорелась», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы предположили, что водитель уходил от погони. По словам автора поста, сотрудники полиции сначала надели на него наручники, а спустя какое-то время отпустили.

На место происшествия прибыли спасатели. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешней стороне КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали как минимум 4 транспортных средства. Дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 мая.