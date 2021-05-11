Смертельный наезд на пешехода на улице Пестеля проверит полиция

Сотрудники полиции Центрального района начали доследственную проверку смертельного ДТП, в котором погиб пешеход.

Об этом сообщили в городском управлении МВД. Все случилось 10 мая в 22:13 на улице Пестеля, 17. Автомобиль «Датсун Он-До», за рулем которого сидел 61-летний водитель, сбил женщину. Она начала переходить дорогу, когда еще горел зеленый свет, но уже к концу загорелся красный.

В результате наезда 57-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Сейчас полиция проводит проверку. Материалы дела передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине иномарка врезалась в школу и загорелась. Очевидцы предположили, что водитель уходил от погони.