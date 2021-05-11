Установлена личность одного из стрелков, убивших 11 человек в школе в Казани

Утром 11 мая в школе в Казани произошел взрыв и стрельба. Погибли 11 человек. Правоохранители уже установили личность одного из стрелков.

По данным Mash, одним из двух казанских стрелков был 19-летний Ильназ Галиев. Он застрелил семерых восьмиклассников и учительницу. При задержании он сообщил полиции, что по адресу его прописки заложена бомба. Второй стрелок был ликвидирован в школе при штурме.

Как сообщает ТАСС, устроивший стрельбу в школе №175 окончил ее четыре года назад.

Всего при стрельбе в школе погибли 11 человек. Двое детей погибли, выпрыгнув из окна на третьем этаже. Еще 32 человека пострадали, их везут в больницы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что всего в школе, где произошла стрельба, находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 учителя.