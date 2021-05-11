Одной из жертв стрельбы в казанской школе стала учительница английского

Напавший на школу в Казани стрелок убил 25-летнюю учительницу английского языка, которая случайно оказалась у него на пути.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию школы №175. Сразу после стрельбы появилась информация, что была застрелена школьный преподаватель танцев Алина Федоровичева, однако сведения были ошибочными. Погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая преподавала у пятого класса. Она случайно вышла в коридор, по которому шел стрелок.

Согласно информации на сайте учебного заведения, Игнатьева работала в этой школе четыре года. В 2018 году она заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она устроилась в школу учителем в тот же год, когда 19-летний студент Ильназ Галявиев, подозреваемый в стрельбе, ее закончил.

Утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа убил восемь человек, — семерых детей и учительницу, — и ранил еще 16. Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главное о стрельбе в школе в Казани: заведено уголовное дело о массовом убийстве, Путину доложили, Мурашко и Кравцов летят в Казань, а стрелок получил лицензию на оружие лишь две недели назад.