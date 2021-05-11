Водитель Lexus разбил машину о стену дома в Аптекарском переулке

В Аптекарском переулке произошло необычное ДТП. Водитель Lexus по неизвестной причине врезался в стену дома.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 11 мая, у дома №18. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Стена здания также значительно пострадала, плиты осыпались.

Причины случившегося и информация о состоянии водителя выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль пробил дорожное ограждение на Свердловской набережной, на месте скорая.