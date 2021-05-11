В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Музыкальная весна»

Концерт-открытие «Праздник со слезами на глазах» состоится 11 мая в Большом зале филармонии. Фото: https://vk.com/artnight

Концерт-открытие «Праздник со слезами на глазах» состоится 11 мая в Большом зале филармонии. Фото: https://vk.com/artnight

С 11 по 25 мая пройдет 56-й международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна». Получить билеты бесплатно можно на Большой Морской улице, 45 с четырех дня до семи вечера.

На фестивале прозвучат разножанровые сочинения, связанные войной и победой, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости». Некоторые прозвучат впервые. Концерт «Праздник со слезами на глазах» состоится 11 мая в Большом зале филармонии, а 21-го будет концерт «Весна Победы нашей».

17 и 25 мая будет концерт «Оркестровая панорама», а 3-23 мая будет «Петербургская камерата». 19 мая можно заглянуть на концерт «Сквозь радости и печали».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Капелла Петербурга 3 мая ждет своего зрителя на музыкальный концерт. После яркого и насыщенного уикенда встретить неделю стоит несколько спокойнее, например, понедельник третьего мая можно посвятить музыке.