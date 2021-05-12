В России за сутки выявили более 8 тысяч зараженных коронавирусом

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За последние сутки на территории страны выявили 8 217 случаев заражения коронавирусом.

Об этом стало известно в среду, 12 мая . Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 14,2% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. За все время пандемии в России выявили 4,905 млн случаев коронавируса.

Также за сутки в России полностью выздоровели 8 614 человек. С начала пандемии зафиксирован 114 331 летальный исход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 734 случая. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 718 человек. Третье место у Подмосковья — 642 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 82 человек.