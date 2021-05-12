МФЦ начал принимать заявления на пропуск на Крестовский остров во время матчей Евро-2020

В МФЦ Петроградского района Северной столицы начали оформлять пропуска для въезда на Крестовский остров в дни матчей Евро-2020.
С 11 мая по 1 июля автомобилисты Петербурга могут обратиться в МФЦ за пропуском на Крестовский, сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. С ним на Крестовский попадут автомобилисты, живущие или работающие на нём.
Движение на острове будет ограничено в некоторые дни с 12 июня по 2 июля. Это не касается спецмашин: скорой, полиции и уборочной.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранных болельщиков пустят на Евро-2020 в Петербург. Глава оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин заявил, что иностранных болельщиков пустят на матчи турнира в Северную столицу. Он отметил, что в скором времени будут подписаны соответствующие документы, которые регламентируют допуск иностранцев в РФ.