Иностранных болельщиков пустят на Евро-2020 в Петербург

Иностранных болельщиков пустят на Евро-2020 в Петербург
Петербург примет дополнительные матчи Евро-2020. Фото: Baltphoto

Глава оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин заявил, что иностранных болельщиков пустят на матчи турнира в Северную столицу.

Он отметил, что в скором времени будут подписаны соответствующие документы, которые регламентируют допуск иностранцев в РФ.

«На сегодняшний день ситуация развивается позитивно, и мы не видим никаких индикаций, что это может быть иначе. Многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно», — заявил Сорокин в эфире канала «Россия 24».

В Петербурге пройдут семь групповых встреч, а также четвертьфинальный матч 2 июля. Город на Неве дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Стадион в Петербурге примет игры «Польша» — «Словакия» (14 июня), «Швеция» — «Словакия» (18 июня) и «Швеция» — «Польша» (23 июня). Всего в Северной столице пройдут семь матчей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на Евро-2020. По его словам, у российской сборной хорошие перспективы. По его словам, ключевая игра группового этапа с Данией состоится в Копенгагене, но сборная отлично готова и покажет хороший результат.

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