Головные боли, агрессия, вспыльчивость: у казанского стрелка диагностировали заболевание мозга

В среду, 12 мая, в Казань прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он возложил цветы у стихийного мемориала возле гимназии №175, где вчера 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял восьмерых человек — семеро были детьми.

Дело казанского стрелка сразу передали в центральный аппарат СК под личный контроль Бастрыкина, а в следственно-оперативную группу вошли более 100 следователей, экспертов и криминалистов. Сегодня в Казани глава Следственного комитета осмотрел место преступления и выслушал доклады сотрудников ведомства о ходе расследования.

На данный момент известно, что преступник, студент колледжа, не состоял на учете у психиатра или нарколога, но обращался к врачам из-за сильных головных болей. В 2020 году в одном из медицинских учреждений ему диагностировали заболевание мозга, какое — не уточняется. При этом близкие вспоминают, что юноша был агрессивный и вспыльчивым. Стрелок и сейчас ведет себя неадекватно, что затрудняет проведение следственных мероприятий с его участием.

Пока что правоохранителям удалось выяснить, как Галявиев приобрел оружие и получил лицензию на его ношение, но мотивы студента — по-прежнему тайна.

Сейчас в Казани началось судебное заседание, в ходе которого Ильназу Галявиеву предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Прокуратура ходатайствует о заключении преступника под стражу. Защищать стрелка будет адвокат Александр Гиляжев — его назначил суд, и своего подзащитного Гиляжев еще не видел, передает РИА Новости.