В Петербурге приняли закон о трехдневном голосовании на выборах в ЗакС

Когда региональные выборы будут с федеральными, последнее слово остается за Центризбиркомом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Когда региональные выборы будут с федеральными, последнее слово остается за Центризбиркомом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Выборы в Законодательное Собрание будут проводить в течение трёх дней. Соответствующий законопроект в среду в первом чтении принял петербургский парламент.

Документ приводит горзаконодательство о выборах в соответствие с федеральным, сообщает пресс-служба ЗакСа. Решение о голосовании в течение нескольких дней будет принимать избирком. Когда региональные выборы будут с федеральными, последнее слово остается за Центризбиркомом.

Документ регулирует проведение выборов при ЧС или режима повышенной готовности. Так выборы можно будет переносить, но решение должно приниматься за два месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров вручил Сергею Соловьеву Почётную грамоту и памятную медаль «Законодательное Собрание Санкт-Петербурга». Этих наград вице-спикер Сергей Соловьев удостоен «за личный вклад в развитие парламентаризма в Санкт-Петербурге, высокий профессионализм.