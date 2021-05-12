После стрельба в Казани Минпросвещения рекомендовало школам иметь план действий в ЧС

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Минпросвещения РФ рекомендует каждой школе в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях.

«Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства просвещения.

Отмечается, что план безопасности включает разные компоненты и направлен на обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников.

Напомним, утром вторника, 11 мая, в казанской школе произошла страшная трагедия. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Жертвами стрельбы стали девять человек — семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы, еще 21 человек ранен. По факту стрельбы заведено уголовное дело о массовом убийстве. Обвиняемый в нападении на школу Ильназ Галявиев арестован на два месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани. Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе.