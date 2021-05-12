В ООН сравнили распространение коронавируса с лесным пожаром

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сравнил распространение коронавируса с «лесным пожаром».

По его словам, есть огромные риски появления мутаций, с которым вакцины не помогут справиться. При этом генсек ООН отметил важность вакцинации людей по всему миру.

«Мы видим, что вирус распространяется как лесной пожар: огромный риск появления новых мутаций, новых вариаций вируса», — цитирует его РИА «Новости».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 159 845 155 случаев коронавируса. Выздоровело при этом 95 897 262 пациента, число смертельных исходов достигло 3 321 212.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 8 465 случаев заражения COVID. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 724 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 896 человека.