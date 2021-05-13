Нейросеть сделала кадры езды на машине в GTA V реалистичными

Нейросеть сделала кадры езды на машине в GTA V реалистичными
В комментариях люди восхищаются качеством изображения. Фото: скрин видео YouTube разработчиков Intel ISL

Разработчики Intel ISL создали нейросеть, способную преобразовывать кадры из игры GTA в видео с фотореалистичной графикой.

Для того, чтобы показать возможности разработанного алгоритма они опубликовали на YouTube подобное видео. В комментариях люди восхищаются качеством изображения и считают, что в будущем вот так будут выглядеть игры. Кто-то шутит, что благодаря этому видео стало понятно, почему в фильме «Матрица» применялся зеленый фильтр.

Ролик на YouTube просмотрели уже более 300 тысяч человек. Лайкнули видео уже почти 7 тысяч раз. Дизлайков ролик собрал всего 134.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый клип Моргенштерна стал рекламой игры War Thunder. Моргенштерн выпустил новый клип на песню «Дуло». Исполнитель опубликовал видеоролик 7 мая на своём YouTube-канале и назвал его «я в армии».

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Нейросеть сделала кадры езды на машине в GTA V реалистичными
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