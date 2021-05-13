В России за сутки коронавирус подтвердился у 8 380 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 380 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 16,1% от общего числа зараженных не имели клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 913 439 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 392 человека. Полностью выздоровели 9 349 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки от коронавируса скончался 31 петербуржец.