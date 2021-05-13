Гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель останутся заключенными под стражу

Суд не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов и оставил под стражей генерального директора «Невской мануфактуры» и его заместителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что защитники просили отменить постановления Невского районного суда. Адвокаты заключенных под стражу просили заметить меры пресечения на домашний арест, запрет определенных действий или другу более мягкую меру пресечения, однако суд своего решения не изменил.

Стоит вспомнить, что 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один пожарный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что акционер «Невской мануфактуры» пообещал Беглову, что сгоревшее здание будет отреставрировано.