Испания может открыться для россиян в конце мая

Испания может открыться для туристов из России и других стран уже 20 мая. Фото: unsplash

Испания может открыться для туристов из России и других стран уже 20 мая. Фото: unsplash

Евросоюз решил пересмотреть рекомендацию 912 Совета ЕС, которая ограничивает поездки из стран, не входящих в состав ЕС.

Как сообщает газета Diario de Sevilla, если документ заново рассмотрят, то Испания может открыться для туристов из России и других стран уже 20 мая.

Пересмотреть рекомендацию предложил министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото. Согласно идее, Испания должна стать главным для отдыха в Европе. По словам министра, Испания готова принять всех путешественников, кто хочет провести «идеальный отпуск после худшего года нашей жизни».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Испанский визовый центр в Москве снова принимает документы для выдачи шенгенской визы. Из-за коронавирусных ограничительных мер людей будут запускать не больше определенного числа.