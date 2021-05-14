В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов

В пятницу, 14 мая, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в петербургском аэропорту Пулково был задержан один внутренний рейс.

По данным Пулково, проявить терпение пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «NordStar Airlines».

Самолет вылеткл с опозданием. Причины задержек не указываются. Так, с задержкой вылетел рейс Y7 1062 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 09:20, однако по неизвестным причинам рейс задержали на семь часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково возобновил рейсы в Египет. Перелеты будут один раз в неделю. Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта.