В Ленобласти в пятницу потеплеет до плюс 22 градусов

В пятницу,14 мая, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток столбики термометров покажут +8…+13 градусов. Днем температура воздуха окажется на уровне +17…+22 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В течение суток атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня в Петербурге сохранится сухая погода, но днем в небе уже появятся облака, как первые предвестники погодных перемен. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.