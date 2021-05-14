В Петербурге 478 человек стали жертвами клещей

Петербурге и Ленобласти сезон клещей в самом разгаре. Количество пострадавших резко увеличилось.

За время майских праздников в городские больницы обратились 478 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом 120 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Курортного, Пушкинского, Выборгского, Красносельского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.