Жительница Великобритании рассказала, как сбросила 45 килограммов за год

Жительница Великобритании рассказала, как сбросила 45 килограммов за год
Специалист посоветовала избегать экстремального похудения. Фото: pixabay

Жительница Великобритании рассказала, как ей удалось сбросить около 45 килограммов за год.

По словам 38-летней Луизы Мейсон из Линкольншира, в детстве у нее диагностировали церебральный паралич, а лишний вес всегда не давал ей покоя. После рождения рбенка она весила около 110 килограммов.

Женщина решила перейти на диету, которая состоит из коктейлей, пюрированных супов и энергетических батончиков, при этом полностью отказавшись от обычной пищи, сообщает Wales Online.

Поскольку диета была низкокалорийной, Мейсон посоветовали не включать физические упражнения в свой новый режим. Спустя год ее вес составил около 65 килограммов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона. По словам специалиста, употребление животных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому красное мясо в повседневном меню лучше свести к минимуму.

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