«Сент-Луис» забросил семь шайб в ворота «Миннесоты»

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Блюз».

У «Сент-Луиса» по дублю оформили Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Джордан Кайру, еще одну шайбу забросил Зак Сэнфорд. Российские нападающие Иван Барбашев и Клим Костин отметились результативными передачами. В составе «Уйалд» шайбы забросили Нико Штурм, Райан Сутер и Маркус Фолиньо.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог сыграть в этом матче.

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