В центре Гамалеи назвали сроки регистрации назальной вакцины от коронавируса

Интерназальная вакцина против COVID-19 может быть зарегистрирована в России уже в 2022 году. Об этом рассказал директор директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что клинические испытания препарата начнутся в конце 2021 — начале 2022 года, а пока ведутся доклинические исследования.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 913 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 114 723 летальных исхода, выздоровели 4 527 878 пациентов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.