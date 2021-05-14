Полиция заинтересовалась избиением собак в Невском районе

Мужчина заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой. Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчина заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой. Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сотрудники полиции задержали жителя Невского района, который издевался над собаками.

Инцидент произошел 13 мая у дома 1 по улице Крыленко, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Очевидцы сообщили, что мужчина избивал двух собак. Произошедшее засняли на видео. Очевидцы рассказали, что хозяин двух собак, по всей видимости, пытался научить собаку ходить на задних лапах. Вторую собаку он держал на руке за ошейник и несколько раз бил ей первого питомца. При этом на ролике слышно, как одна из собак громко скулит.

После этого 33-летний местный житель был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы из Невского района рассказали в социальных сетях о «дрессировщике», который издевался сразу над двумя собаками на территории ЖК «О’Юность».