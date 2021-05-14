Во дворе на Мечникова машина задела ребенка. Проводится проверка

Проводится проверка после ДТП с пострадавшим ребенком в Калининском районе.

По факту ДТП в Калининском районе проводится проверка.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 12 мая в 17:40 во дворе дома 3 по проспекту Мечникова на потерпевшего наехала машина, после чего он упал. Отмечается, что 11 мальчик самостоятельно обратился за медицинской помощью, пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница госпитализирована после наезда авто в Петроградском районе. Она получили травмы различной степени тяжести.