Во дворе на Мечникова машина задела ребенка. Проводится проверка

Во дворе на Мечникова машина задела ребенка. Проводится проверка
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Проводится проверка после ДТП с пострадавшим ребенком в Калининском районе.

По факту ДТП в Калининском районе проводится проверка.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 12 мая в 17:40 во дворе дома 3 по проспекту Мечникова на потерпевшего наехала машина, после чего он упал. Отмечается, что 11 мальчик самостоятельно обратился за медицинской помощью, пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница госпитализирована после наезда авто в Петроградском районе. Она получили травмы различной степени тяжести.

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