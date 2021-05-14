В Адмиралтейском районе мужчина устроил стрельбу во время дорожного конфликта

В Адмиралтейском районе в полицию доставлен мужчина, который устроил стрельбу во время дорожного конфликта.

Инцидент произошел 13 мая. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, недалеко от дома 44 на Бронницкой улице произошел дорожный конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону иномарки.

В результате стрельбы никто не пострадал. Стрелка доставили в отдел полиции. В его отношении составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.