Жилищная инспекция после осмотров домовладений выписала штрафы на 4 млн рублей

Всего было проверено 1 786 адресов. Фото: pixabay.com

Всего было проверено 1 786 адресов. Фото: pixabay.com

Стали известны результаты контроля выполнения мероприятий весеннего месячника по благоустройству. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция Петербурга.

С начала апреля Жилищная инспекция провела проверку 18 районов Северной столицы. После чего были найдены нарушения по 275 адресам, что составляет 15% от общего числа просмотренных участков.

Таким образом, за весь период 2021 года проверки санитарного состояния придомовых территорий выявили нарушения, по которым было возбуждено 50 административных дел. Сумма штрафов составила 4 млн рублей.

Осмотр Инспекцией показал, что хуже всего обстоят дела с уборкой территории дворов, проездов и газонов от мусора и листвы.

Наибольшее количество нарушений было установлено в Центральном, Петроградском и Колпинском районах города.

А наименьшее: в Кронштадтском, Приморском, Петродворцовом и Фрунзенском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге за апрель высадили свыше 5 тысяч деревьев.