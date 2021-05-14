В Лужком районе подозреваемого в убийстве супруги заключили под стражу на два месяца

В Ленинградской области в Лужском районе по подозрению в убийстве женщины-врача, которую считали пропавшей без вести, задержан бывший супруг. Теперь мужчина заключен под стражу до 12 июля этого года.

Об этом передает областное управление Следственного Комитета.

В Лужском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей бывшей жены, работавшей врачом и пропавшей без вести 9 мая.

Ранее сообщалось о том, что 38-летняя женщина из поселка Оредеж Лужского района ушла из дома 9 мая и не вернулась.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в тот день между супругами произошел конфликт на почве финансовых разногласий. Во версии следствия, мужчина нанес потерпевшей не менее одного удара палкой по голове.

После чего с целью сокрытия следов преступления упаковал труп в вещевой мешок и вывез на территорию очистных сооружений в поселке Оредеж и выбросил в колодец с водой. Тело до сих пор продолжают искать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тихвине оперативно задержали мужчину, выстрелившего в голову родного дяди.