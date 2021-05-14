Подростки в Петербурге приделали ноги мотороллеру курьера

В Петербурге Приморском районе города устанавливаются обстоятельства угона двухколёсного транспортного средства. Об этом сообщает «78.ru».

13 мая примерно в 23:20 в полицию обратился 18-летний студент СПбГЭУ. Молодой человек родом из Южно-Сахалинска подрабатывает курьером в «Яндекс.Доставке».

Парень рассказал, что в четверг вечером он припарковал свой мотороллер Yamaha Mint на парковке торгового центра «Сити Молл» на Коломяжском проспекте.

Затем неизвестный угнал его транспортное средство. Ущерб составляет 35 тысяч рублей.

Кроме того, момент угона смогли зафиксировать камеры видео наблюдения. Так, на кадрах заметно, что на парковке появились четверо подростков. Один из них сразу решил сесть на мотороллер и, отталкиваясь ногами, укатить его в неизвестном направлении.

Стоит заметить, что подозреваемому на вид не более 15-19 лет, его рост примерно 165 сантиметров. На угонщике была надета тёмная кофта с серым капюшоном и белыми вставками на рукавах, а также серые шорты. Молодой человек объявлен в розыск.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала подозреваемого в угоне мотоцикла у курьера-доставщика: мужчина жил на той же улице.