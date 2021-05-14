В аэропорту Пулково 14 мая задержали три самолета

Самолеты вылетят позже, чем было запланировано. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Самолеты вылетят позже, чем было запланировано. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня в пятницу, 14 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержали три рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс 5N 581 до Самары. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Smartavia» поднимется в небо в 20:05 , однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Затем с опозданием отправиться рейс до Ош. U6 2733 вылетит позже. Изначально самолет должен был подняться в небо в 08:30.

Помимо этого, людям, собравшимся Мурманск придется ожидать больше положенного. Так с задержкой вылетит рейс 5N 517. Изначально планировалось, что вылет будет в 20:35.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 500 тысяч пассажиров: майские праздники вынудили Пулково работать на износ.