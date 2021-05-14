В Петербурге улица Сизова объединила Largus, Camry, Matiz и столб

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех машин. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе на улице Сизова у дома 24 случилась массовая авария, в которой оказались разбиты три машины: «Lada Largus», «Toyota Camry» и «Daewoo Matiz».

На фотографиях с места происшествия, которые снял очевидец происходящего заметно, как «Lada Largus» заехала на газон, а вокруг нее лежат автомобильные обломки. Кроме того, автомобиль снес электрический столб.

Другой иномарке — «Toyota Camry»- тоже не повезло. Машину наклонило вправо из-за того, что в результате аварии ей оторвало колесо.

На место происшествия уже прибыла машина сотрудников пожарной охраны.

По неподтвержденным данным, в связи со случившемся на улице Сизова может возникнуть автомобильная пробка.

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