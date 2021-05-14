Тягач в Кировском районе завалился на бок, водитель отделался царапиной

Тягач лежит на боку. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Тягач лежит на боку. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Кировском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Тягач». Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе на Двинской улице у дома 23 водитель большой машины не справился с управлением, в результате чего его «тягач» перевернулся.

На фотографиях с места происшествия, которые снял очевидец происходящего заметно, как огромный белый автомобиль завалился на бок. Также вокруг него собрались пожарные. Под ногами сотрудников пожарной охраны разлито большое количество пены.

По неподтвержденным данным в ходе дорожного происшествия водитель транспортной машины отделался только царапиной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что произошло дорожно-транспортное происшествие в Выборгском районе Петербурга. Поворот легковушки налево закончился травмами для участников аварии.