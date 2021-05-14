В Китае на Ухань обрушился мощный торнадо, есть пострадавшие

В Китае на Ухань обрушился мощный торнадо, есть пострадавшие
Смерч разрушил постройки и повалил деревья. Фото: Pixabay

Разрушительный торнадо прошелся по городу Ухань в провинции Хубэй. В результате стихии пострадали несколько человек.

Торнадо обрушился на китайский Ухань в пятницу, 14 мая. Как сообщает агентство «Синьхуа», порывы ветра при торнадо достигали 24 метров в секунду. Смерч разрушил постройки и повалил деревья.

Сейчас местные власти уточняют точное число пострадавших от стихийного бедствия.

Также торнадо бушевал в провинции Цзянсу. Там погиб один человек, еще 21 пострадавший госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке Китая более 10 человек погибли из-за мощного урагана. Люди погибали под обломками или при падении в реку из-за сильных порывов ветра. Не менее 102 человек получили травмы, 11 погибли.

Китай торнадо ухань


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Китае на Ухань обрушился мощный торнадо, есть пострадавшие
Кэшбэк за детский отдых в России получат 400 тысяч человек
Музыкальный фестиваль Park Live вновь отменили из-за пандемии
Глава Евросовета раскритиковал российский перечень недружественных стран
Бывшего главу из Тосненского района отправили под арест за мошенничество на ...
В Мексике ученые нашли новый вид динозавра
Ученые: пандемия могла начаться из-за утечки коронавируса из лаборатории
Гастроэнтеролог объяснил, чем опасно вздутие живота