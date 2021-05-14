В Китае на Ухань обрушился мощный торнадо, есть пострадавшие

Разрушительный торнадо прошелся по городу Ухань в провинции Хубэй. В результате стихии пострадали несколько человек.

Торнадо обрушился на китайский Ухань в пятницу, 14 мая. Как сообщает агентство «Синьхуа», порывы ветра при торнадо достигали 24 метров в секунду. Смерч разрушил постройки и повалил деревья.

Сейчас местные власти уточняют точное число пострадавших от стихийного бедствия.

Также торнадо бушевал в провинции Цзянсу. Там погиб один человек, еще 21 пострадавший госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке Китая более 10 человек погибли из-за мощного урагана. Люди погибали под обломками или при падении в реку из-за сильных порывов ветра. Не менее 102 человек получили травмы, 11 погибли.