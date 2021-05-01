На востоке Китая более 10 человек погибли из-за мощного урагана

На востоке Китая более 10 человек погибли из-за мощного урагана
На восток Китая обрушился ураган. Фото: unsplash

Вечером 30 апреля на город Наньтун на востоке Китая обрушился мощнейший ураган. Жертвами стихии стали 11 человек, более сотни человек пострадали.

Об этом говорится в сообщении местного правительства. Гроза с градом и ураганным ветром началась после 18:00. По всему городу падали деревья, ломались столбы электропередач. Люди погибали под обломками или при падении в реку из-за сильных порывов ветра. Не менее 102 человек получили травмы, 11 погибли.

В городе выпал град, диаметр которого составлял до 3 сантиметров. Станции фиксировали скорость ветра до 45,4 метра в секунду.

Сильный ветер также перевернул рыболовецкое судно, на борту которого находилось 11 человек. Двоих удалось спасти, остальных продолжают искать.

Из пострадавших районов эвакуировали более трех тысяч человек. Сейчас в городе работают экстренные службы, они ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Пермском крае погибли восемь человек, в том числе дети.

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